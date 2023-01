L‘arresto di Matteo Messina Denaro oscura, inevitabilmente, tutte le altre notizie del giorno. Non è un caso se l’evento così importante per la storia del nostro Paese, abbia portato ad un repentino cambio nella programmazione televisiva. La Rai, in merito, è scesa in campo con una programmazione speciale per la giornata odierna.

Arresto Matteo Messina Denaro, la programmazione Rai

Se Nove scende in campo con una prima e seconda serata imperdibili, non da meno sarà la Rai. Oltre ai numerosi flash nel corso della giornata, dopo la cattura del boss mafioso e super latitante Matteo Messina Denaro ha proposto una serie di cambiamenti in palinsesto, scopriamo quali.

Nel dettaglio, su Rai1, dopo la fiction “Il nostro Generale”, andrà in onda, al posto di “Cronache criminali”, uno speciale a cura del Tg1 sull’operazione che ha portato alla cattura del boss mafioso. A seguire, la replica del programma “Cose Nostre” dal titolo “Il boss nell’ombra”.

Sulla terza rete Rai, l’edizione del Tg3 delle 12 si è prolungata di un’ora con collegamenti e aggiornamenti. Altri approfondimenti sono previsti nel corso della giornata anche su RaiNews24 e RaiNews.it, oltre che nei Giornali Radio.

Grande eco anche su Rai Italia che replicherà ciò che i canali generalisti proporranno oltre ad approfondimenti su ‘Casa Italia’.

Ovviamente continueranno a parlare della notizia del giorno anche i programmi del calibro de La vita in diretta.

I nostri focus video