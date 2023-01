E’ morta Gina Lollobrigida: addio alla “bersagliera”, diva del cinema italiano

Gina Lollobrigida è morta oggi, 16 gennaio 2023, all’età di 95 anni. La grande diva del cinema, conosciuta come la “bersagliera”, classe 1927, era nata a Subiaco ed era diventata popolare per via delle sue interpretazioni in film che hanno segnato la storia del cinema italiano. Gina ha lavorato con registi del calibro di Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Dino Risi.

Luigia Lollobrigida, nata il 4 luglio 1927, era figlia di agiati borghesi ridotti in povertà dai bombardamenti alleati sulla sua regione. Grazie ad un concorso di bellezza psi fece notare approdando nell’edizione 1947 di Miss Italia a Stresa dove arrivò seconda conquistando però pubblico e giuria.

Gina Lollobrigida divenne famosa prima all’estero e poi in Italia e per molti decenni fu l’unica diva italiana amatissima dai registi americani. Tornata nel nostro Paese iniziò a lavorare in svariati film con Pietro Germi (“La città si difende”) e con Carlo Lizzani (“Achtung banditi”). La pellicola che le permise però di essere battezzata come la grande diva fu il trionfale “Pane amore e fantasia”.

Gina Lollobrigida però ebbe anche una vita sentimentale molto travagliata: si sposò una sola volta nel 1949 con il medico sloveno Milko Skofic dal quale divorziò nel 1971. Da lui ebbe però un figlio, con il quale i rapporti negli ultimi anni erano molto tesi.

Indipendentemente dalle varie battaglie legali del passato ed in corso, Gina Lollobrigida sarà per sempre ricordata come una delle ultime grandi dive del cinema nonché la “Bersagliera” italiana per eccellenza.