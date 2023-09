Nei giorni scorsi Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno svelato ai loro follower se aspettano un bambino o una bambina. Attraverso un emozionante gender reveal party, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha scoperto di aspettare una figlia.

Se Andrea Cerioli ha reagito con maggiore entusiasmo all’idea di aspettare una bambina, Arianna Cirrincione ha avuto una reazione più soft che ha scatenato, neanche a dirlo, qualche critica di troppo. Per questo nelle passate ore la futura mamma è intervenuta su Instagram per replicare alle polemiche:

Volevo far capire a tutti quelli che chiaramente non hanno capito l’ironia e che probabilmente mi conoscono anche poco, allora punto uno sapete che io sono una persona super scherzosa e quindi cerco di buttarla nel ridere, la storia di ieri era semplicemente un’ennesima battuta. È una femmina, è chiaro, era solo per giocare perché prendo in giro Andrea. E anche su questo fatto della preferenza, io ragazzi non so a cosa siete abituati nella vita ma mi è capitato di sentire da tutti che ognuno aveva una preferenza sul sesso perché capita a chiunque. Poi è chiaro che l’importante è che stia bene e assolutamente, ci mancherebbe altro, sono super contenta che sia una bambina ma semplicemente come tutti nella vita, mentre Andrea aveva la preferenza per la femminuccia perché da papà c’è un po’ la cosa del rapporto papà-figlia, io da mamma avrei preferito il maschietto per il rapporto mamma-figlio. Basta, era un gioco, una cavolata.