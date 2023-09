Con un emozionante video postato sui social (e che trovate in apertura), Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno svelato il sesso del figlio che nascerà nei prossimi mesi. Maschietto o femminuccia? Durante il gender reveal party organizzato appositamente la coppia di futuri genitori ha scoperto e svelato l’arcano.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli aspettano una bambina!

Arianna e Andrea stanno vivendo un momento magico sul piano privato. Molto presto i due innamorati, dopo essersi conosciuti nello studio televisivo di Uomini e Donne, diventeranno per la prima volta genitori. Nel video che li ritrae, sono davanti ad una grande scatola pronti a scoprire se conosceranno una maschietto o una femminuccia.

In arrivo per la coppia formata da Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sarà proprio un bellissimo fiocco rosa, come è possibile vedere dal colore dei palloncini contenuti nella grande scatola. Grande l’emozione soprattutto da parte dell’ex tronista che, alla vista dei palloncini rosa ha saltato applaudendo felice, prima di baciare la compagna incinta della sua bambina.

In merito al nome della figlia di Andrea ed Arianna, entrambi hanno già affrontato l’argomento. La Cirrincione ha svelato che non avrebbero ancora trovato un accordo ed in merito aveva ironizzato:

Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d’accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi.

Più chiare le idee per Cerioli: