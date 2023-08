Andrea Cerioli presto papà, Arianna Cirrincione è incinta: l’annuncio social

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno presto genitori. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta e la conferma è arrivata in questo primo giorno di agosto con un post su Instagram in cui ha annunciato di essere in dolce attesa (e lo stesso scatto non mente). Dopo gli indizi finora raccolti dai follower più attenti della coppia, adesso è giunta la conferma ufficiale.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione aspettano un bambino

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno scelto di condividere la bellissima notizia sui social con una foto tenerissima in cui l’ex tronista ed ex gieffino bacia il pancino della compagna, incinta del loro primo bebè. A seguire la didascalia: “A te che sei già e sarai… la parte migliore di noi… Mamma e Papà”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Cerioli (@iamandreacerioli)

La famiglia, dunque, si allarga e la gravidanza conferma un amore grande, quello tra Andrea e Arianna, nato sotto i riflettori ma proseguito sempre nel massimo rispetto. Insieme da quattro anni, non hanno mai smesso di amarsi, nonostante le voci di qualche crisi passeggera sempre superata.

I due si erano conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne, quando lui tornò per la seconda volta nei panni di tronista, scegliendo alla fine del percorso proprio la corteggiatrice Arianna, che presto lo renderà papà per la prima volta.

Già da tempo Cerioli sognava questo momento. Era il 2021 quando, nei panni di concorrente dell’Isola dei Famosi disse: