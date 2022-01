Antonio Medugno è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da alcune ore ma sta già facendo chiacchierare il web e le influencer, compresa una ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha parlato della loro frequentazione.

Lei è Giulia D’Urso, ex fidanzata di Giulio Graselli ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A quanto pare Antonio Medugno la stava frequentando mentre aveva un flirt con Clarissa Selassiè.

Il modello, dopo aver fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha svelato di provare interesse per Jessica Selassiè.

Nel frattempo Deianira Marzano ha pubblicato un video (che trovate in apertura del nostro articolo) con protagonisti Antonio e Giulia facendo una precisazione:

Giulia D’Urso veniva spesso a Napoli per Antonio. Una storia che non è mai decollata perché non parla delle cose sue che non vuole far sapere invece di minacciare che ci sono video a Clarissa. Parla solo per invidia perché ha avuto un bel due di picche e sfoga su Clary.