Antonio Medugno è in nomination insieme a Giucas Casella, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Durante una chiacchierata confidenziale tra il paragnosta e l’esperto di focacce della Casa, si è tirato in ballo proprio il tiktoker.

Io, ormai, nomino chi mi ha nominato. Pure tu fai così? – ha affermato Giucas – Antonio uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire. E’ un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato.