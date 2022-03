Antonio Medugno è riuscito perfino a far ingelosire uno come Alex Belli. Nelle ultime ore il giovane tiktoker napoletano si è avvicinato sempre di più a Delia Duran scatenando la reazione dell’ex attore di CentoVetrine.

Alex Belli geloso: il messaggio ad Antonio Medugno

Dopo la dedica sottacqua, Alex Belli è passato alle scenate di gelosia nei confronti di Antonio Medugno. Quindi è tornato a scrivere sul suo tanto amato Twitter lanciando un vero e proprio avvertimento al giovane Vippone.

E’ bastato un avvicinamento troppo eccessivo da parte di Antonio a Delia per far intervenire Alex che proprio in queste ore ha scritto:

Caro Tiktokio, sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.

che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare,vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia.#alexbelli #antoniomedugno — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 2, 2022

Quasi sicuramente il messaggio sarà recapitato a Medugno nella prima serata di giovedì, in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip.