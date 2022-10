Antonino Spinalbese, come prevedibile, sta catturando l’attenzione fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E mentre Ginevra Lamborghini ha svelato cosa sente per lui, l’ex di Belen ha citato Soleil Sorge confidando ai compagni un retroscena avvenuto in confessionale.

Antonino Spinalbese come Soleil Sorge? Il retroscena del Confessionale

Antonino e Soleil non si possono confrontare anche per via del percorso totalmente differente. Etichettare per sempre Spinalbese come “l’ex di…” a vita non è neanche corretto (e lo dico in primis a me stessa che lo utilizzo come “diversivo” durante la stesura di un articolo).

Antonino, dopo l’ultima puntata, si è sfogato con alcuni vipponi in giardino, svelando cosa gli avrebbero detto in confessionale citando la Sorge:

Sai come mi hanno risposto? L’anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti e guarda adesso che cos’è? Ma che cazz* mi dice? Mi hanno detto che sono stato il protagonista e devo essere contento.

Non Antonino che sputtana il confessionale, vi prego. “Vedi l’anno scorso soleil è stata attaccata da tutti, ma guarda dov’è” BO. #gintonic #gfvip pic.twitter.com/FXsg60gPXL — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 (@giusymc98) October 18, 2022



Naturalmente gli amic* di Twitter non l’hanno presa bene, ecco alcuni tweet:

ANTONINO NON NOMINARE IL NOME DI SOLEIL INVANO PERCHÉ TU NON SEI NEMMENO MEZZA UNGHIA DELLA CONCORRENTE PAZZESCA CHE È STATA LEI #gfvip #solearmy #nikiters — NIKITILANDIA (@caltagirone96) October 18, 2022