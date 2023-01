Proprio oggi vi abbiamo parlato di Antonino Spinalbese e del suo imminente ritorno nella Casa del GF Vip. In concomitanza con lo spoiler involontario da parte di Donnamaria, è giunta una indiscrezione clamorosa sul presunto cachet che l’ex di Belen avrebbe chiesto per fare ritorno nella spiatissima Casa.

Antonino Spinalbese e l’indiscrezione sul maxi cachet chiesto per rientrare al GF Vip

Ricordiamo ancora una volta che Antonino aveva lasciato il reality condotto da Alfonso Signorini il 31 dicembre scorso, per sottoporsi ad una serie di accertamenti medici. Il Vippone era stato ricoverato per ragioni non meglio precisate, e successivamente trasferito in hotel per sottoporsi alla quarantena.

Lo scorso lunedì lo abbiamo ritrovato in collegamento proprio dall’albergo che lo sta ospitando. Ha spiegato di stare bene e sembrava pronto a fare ritorno nella Casa. Nelle passate ore però, è spuntato un gossip incredibile svelato da Amedeo Venza:

I primi mesi Antonino (pare) abbia percepito sui 7-8 mila euro a settimana! Una volta uscito (dicono) vorrebbe oltre 20 mila euro quindi se rientra vorrà dire che è stato accontentato!

Sarà vero? E cosa avrebbe portato il Vippone a rilanciare raddoppiando la somma iniziale?