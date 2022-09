Antonino Spinalbese, entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 tra la diffidenza collettiva (non la mia, sia chiaro), sta dimostrando di essere un ragazzo con carattere, dolce e gentile. In queste ore ha timidamente fatto un accenno alla sua relazione d’amore con Belen Rodriguez, naufragata subito dopo la nascita di Luna Marì.

Antonino parla di Belen e svela chi ha fatto “saltare” la relazione

E così, tra una chiacchiera e l’altra, Antonino si è lasciato andare con Cristina Quaranta e George Ciupilan parlando della piccola Luna Marì, la bellissima bambina avuta dalla showgirl argentina Belen Rodriguez:

Sono io che soffro la lontananza, non mia figlia. Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, appena nata, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione”.

Antonino racconta di avere un legame fortissimo con sua figlia, quasi da non riuscire a staccarsi da lei, dal tenerla in braccio: “Se io sono a casa deve stare con me, per non stare con me devo uscire di casa perché se ci sono io non gliela do nemmeno in braccio”.

Con questa esperienza il giovane imprenditore sta cercando di staccare questo cordone:

Lo faccio per stare meglio io stesso e tagliare il cordone ombelicale, non sai mai la vita come andrà. Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre.

QUI IL VIDEO.