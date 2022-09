Antonino Spinalbese ha parlato della sua rottura con Belen Rodriguez. Dopo essere entrato nella Casa del GF Vip, l’imprenditore ha fatto di tutto per non mettere in mezzo la questione, fino a quando Charlie Gnocchi gli ha palesemente domandato per quale motivo è finita la sua storia con la showgirl argentina.

Antonino Spinalbese svela perché è finita con Belen Rodriguez: “La regina del gossip”

C’erano fotografi, gossip, il suo mondo. – riportano i colleghi di Biccy.it – C’erano poi tanti problemi che si sono venuti a creare. Eravamo due cose troppo differenti, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta questo? Oddio non lo so se basta solo il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando.

Antonino Spinalbese, successivamente, si è confidato anche con Nikita.

La modella gli ha ricordato che, una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, il gossip sarà all’ennesima potenza e lei, a tal proposito, ha tirato in ballo nuovamente Belen: