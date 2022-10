Antonino Spinalbese nell’occhio del ciclone per una frase che, potenzialmente, potrebbe riguardare anche Ginevra Lamborghini quando si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Antonino e Ginevra, avvicinamento sospetto sotto le coperte?

Cercando di dare alcuni consigli ad Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria per “eludere” le telecamere, ha pronunciato una frase molto ambigua che ha lasciato intendere un possibile avvicinamento con Ginevra Lamborghini senza che venisse filmato.

“Tu hai visto video di me? Poi vi insegno a voi due… lo scoprirete? Sì, Sì”, ha commentato Antonino prendendo bonariamente in giro la coppietta.

“Ha fatto qualcosa con Ginevra? No, con Giaele… ma dove? Sotto le coperte non ci vuole niente? E’ impossibile, non ci credo”, hanno affermato Edoardo e Antonella visibilmente increduli.

A prescindere da chi sia la diretta interessata tra Giaele e Ginevra, non è comunque carino lasciar intendere e pavoneggiarsi come se fosse al bar.

Antonino, mi fidavo di te…