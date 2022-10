Il caso Marco Bellavia ha sollevato l’indignazione generale fuori dalla Casa del GF Vip e tra coloro che si sono espresse c’è anche Adriana Volpe. La conduttrice ed ex Vippona aveva detto la sua sul comportamento dei concorrenti di questa edizione e non aveva risparmiato neppure il suo amico Giovanni Ciacci (video in apertura).

Adriana Volpe commenta il caso Marco Bellavia a Verissimo

Ospite oggi della trasmissione Verissimo, oltre a svelare un certo rammarico per non essere stata riconfermata nel ruolo di opinionista, Adriana Volpe è tornata a parlare del caso Marco Bellavia, incalzata dalla conduttrice Silvia Toffanin:

Cosa penso del caso Marco Bellavia? Intanto se io avessi visto quelle scene da opinionista, la prima cosa che avrei fatto è dare l’immunità. Lo avrei protetto in puntata da quel bombardamento di nomination. E nel momento in cui dai l’immunità hai la possibilità di motivarla e quindi di parlare con la Casa e avrei dato quel messaggio che poi io ho registrato su Instagram, cioè avrei detto a tutti i concorrenti gli errori che stavano facendo, li avrei ammoniti. Non capisco come a una richiesta di aiuto così esplicita fatta in puntata, ci sia stata una aridità d’animo e un menefreghismo che ha colpito tutti.

Quindi ha spiegato nel dettaglio chi l’ha delusa maggiormente ed ancora una volta ha parlato del suo amico Giovanni Ciacci per il quale nella puntata precedente era andata a fargli una sorpresa:

Mi aspettavo da Elenoire empatia nei confronti di Marco, oppure Carolina e Ciacci che sono due persone che hanno sentito il dolore sulla propria pelle. Ciacci? Sono tanto dispiaciuta per lui perchè io non l’ho riconosciuto in questa edizione, non è uscita la sua parte divertente e generosa. Si sono tutti omologati e il messaggio che ho voluto dare è che non esiste una malattia di serie a e una malattia di serie b. Se pensi alle battute di Carolina o Ciacci che era contento della sua uscita… Il concetto che ho voluto esprimere è stato: fermiamoci un attimo e riflettiamo su quali sono i veri valori della vita.

Infine ha svelato cosa non avrebbe particolarmente gradito:

Mi ha stupito il fatto che non sia stato punito tutto il branco. Ginevra è stata eliminata perché hanno ritenuto la sua frase molto grave ma non è che quella di Wilma Goich sia meno forte. Secondo me sono tutte frasi forti. Wilma o Charlie neanche sono andati al televoto. Ma tutti, tranne due o tre che si sono soffermati ad ascoltarlo, gli altri sono stati davvero così pessimi e aridi che hanno indignato davvero tutti.