Adriana Volpe, ex concorrente ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, è stata oggi ospite di Verissimo, nel corso della nuova puntata condotta da Silvia Toffanin. Alla conduttrice, la Volpe ha esordito parlando del grande cambiamento che ha avuto la sua vita ed inevitabilmente ha parlato del GF Vip e dell’importanza che ha avuto per lei, a livello professionale e non solo.

Adriana Volpe a Verissimo: il dispiacere per l’assenza al GF Vip

Adriana Volpe ha ammesso che questo è per lei un anno molto particolare nel corso del quale ha scoperto molte cose, risorse ed opportunità. In merito la conduttrice ha svelato durante la sua ospitata odierna a Verissimo:

Ho scoperto le persone vere, chi mi vuole bene, gli amici veri, la famiglia.

L’attenzione si è rapidamente spostata sul reality condotto da Alfonso Signorini e che quest’anno non ha vede più protagonista. Al suo posto, al fianco della riconfermata Sonia Bruganelli c’è infatti Orietta Berti:

Mi manca sedermi al Grande Fratello Vip. Perchè? Intanto sono una affezionata, una appassionata, e poi quel programma mi ha dato tantissimo, ce l’ho veramente nel cuore. Intanto l’ho vissuto dentro, nel 2020, un anno particolarissimo a causa della pandemia. Ho avuto il privilegio di fare l’opinionista e vedere anche i meccanismi del programma. E’ una trasmissione che mi ha fatto assaporare per la prima volta la libertà di potermi esprimere, sia dentro che fuori la Casa. Lo seguo anche quest’anno anche se non sono parte integrante della squadra.

Queste ultime parole hanno celato un pizzico di dispiacere, subito intravisto dalla padrona di casa e confermato dalla sua ospite: