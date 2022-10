Antonino Spinalbese, prima che Cristina Quaranta lasciasse la Casa del Grande Fratello Vip, le ha consegnato qualcosa tra le mani. I fan dei #GinTonic pensavano potesse trattarsi di una lettera indirizzata a Ginevra Lamborghini, e invece…

La telecamera del GF Vip ha mostrato l’attimo in cui l’hair stylist ha lasciato qualcosa alla sua compagna di avventura, facendo viaggiare i fan con la mente nella speranza potesse trattarsi di un regalo per Ginevra.

Il mistero è stato svelato oggi nel corso del daytime, mostrando il Confessionale di Antonino:

Cristina è una bellissima persona, il bene che mi ha voluto di base non lo meritavo davvero. Si è mostrata nei miei confronti come una sorella, non sono tanto da questi gesti plateali. Ho cercato di non farmi vedere, ma le ho lasciato un anello. Non vederla nel letto, mi manca già. Volevo darle qualcosa prima che uscisse, sono contento.

Cristina Quaranta è stata l’eliminata della puntata di ieri sera e, prima ancora del verdetto, Signorini l’aveva rimproverata in diretta:

Ho voluto Cristina per la sua personalità, ma non mi sei piaciuta. Hai sclerato ok ma può capitare. Quello che non mi è piaciuto è che non so con chi stessi parlando, ma litigando hai detto una serie di insulti, aggettivi negativi e tra questi anche la parola “mongoloide” in accezione negativa, è una roba orribile. Devi chiedere scusa, mi ha dato proprio fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste cose tremende.