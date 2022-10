Nella puntata di ieri del GF Vip, Pamela Prati ha potuto rivedere dopo 20 giorni il “suo” Marco Bellavia. Per l’occasione Alfonso Signorini ha voluto farla giungere direttamente in studio, per poi fare ritorno nella Casa e incontrarlo nuovamente anche lì, insieme al padrone di casa.

Marco Bellavia, la reazione di Pamela Prati dopo la puntata

Dopo la puntata, chiamata a commentare a caldo le sensazioni in seguito all’incontro (seppur a distanza) con Marco Bellavia, Pamela Prati ha spiegato, emozionata come un’adolescente, di aver provato le sue stesse sensazioni:

Ho sentito un’energia, l’amore di cui avevo bisogno da tempo. Guarda gli occhi…

Non è un caso se al momento dei saluti, ieri sera, Pamela rivolgendosi a Bellavia si è lasciata andare ad una richiesta importante: “Aspettami!”. In confessionale ha poi ammesso:

Lo volevo abbracciare anche io!

Dopo la bellissima sorpresa fatta a tutti i Vipponi, Patrizia Rossetti senza tanti giri di parole ha domandato alla Prati se fosse innamorata dell’ex Vippone:

Allora, mi sto prendendo tanto di lui…

In confessionale ha proseguito, rivolgendo una richiesta direttamente al Grande Fratello Vip: