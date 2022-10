Nelle precedenti puntate del Grande Fratello Vip 7, Pamela Prati si è mostrata sempre con il collo coperto: perchè? Che sia un accessorio metallico o un semplice foulard, sia in diretta in prima serata che durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip, la nota showgirl si è fatta notare per via di questa parte del corpo coperta: quale ‘segreto’ nasconde?

Perchè Pamela Prati copre il collo? La verità

A rispondere a questa domanda ci ha pensato una nota opinionista di cronaca rosa (e nera), Viviana Bazzani, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, la quale in un video sul suo canale TikTok è intervenuta sull’argomento:

Come mai Pamela Prati è sempre coperta sul collo? Alcuni giornali dicono che è un modo di lanciare una nuova moda molto glamour con questi accessori che addobbano il collo. Va detto che sono sempre i soliti tre accessori e questo pare strano. Si è scoperto che non è uno sponsor di Pamela Prati, è una cosa che ha comprato lei di sua iniziativa, ma dicono perchè è una moda. Io penso proprio di no, fammi fare la cattiva!

A questo punto la Bazzani ha detto la sua sui motivi che porterebbero Pamela Prati a coprire il collo ed ha aggiunto:

Non so se avete notato… Pamela Prati si porta molto bene i suoi anni però il viso è cambiato, nel senso che è molto tirato. Voi sapete che dopo i 55 anni iniziamo a penzolare qua sul collo, ma lei no, è tiratissima! Allora poiché nella chirurgia plastica ancora non si è trovata la soluzione di come tirare il collo, è chiaro che è costretta a coprirlo, altrimenti si evidenzierebbe veramente l’età del collo tutto smolliccio. Ma quale moda! E’ sempre più bugiarda sta Pamela Prati!

L’opinionista ha quindi chiosato:

L’avete vista l’altro giorno in giardino prendere il sole con il foulard? Ti fa capire che Pamela Prati non vuol far vedere l’età che avanza… E’ la verità, quale glamour!

Mistero risolto? A quanto pare sì, anche se sui social c’è chi fa ironia sugli accessori della Vippona.