Chi sarebbero davvero le persone coinvolte nel famoso Pratigate? Una cosa è certa: Pamela Prati, attuale concorrente del GF Vip, è stata ritenuta estranea ai fatti relativi al coinvolgimento del finto Sebastian, figlio mai esistito dell’altrettanto inesistente Mark Caltagirone. Ed a proposito di quest’ultimo, pare proprio che abbia denunciato un ex gieffino.

Ad intervenire nella vicenda che è ritornata in auge dopo oltre tre anni, è stato Luigi Favoloso. Come riportano i colleghi di Biccy.it, il compagno di Elena Morali ha svelato non solo dell’incredibile denuncia ma anche di essere stato ascoltato in qualità di testimone:

E’ strano, per me, rivedere in tv la vicenda Caltagirone; è strano perché è come se guardassi un film di cui conosco già il finale. Oltre all’idea che, come tutti voi, mi son fatto seguendo la vicenda da casa, sono stato più volte precettato dalle forze dell’ordine e sentito per diverse ragioni: la prima è che, per assurdo, attraverso il suo legale, Mark Caltagirone ha depositato una denuncia alla procura della Repubblica contro la mia persona solo per aver pubblicato, a mezzo televisivo, i messaggi Instagram che mi aveva inviato.

Poi, due volte sono stato ascoltato in qualità di testimone a conoscenza dei fatti sia nella denuncia perpetrata da Angelo Sanzio (meglio noto come il “Ken” Italiano) a Mark Caltagirone, sia nella vicenda del mio amico Cosimo Merolla il quale ha incontrato un individuo che si è spacciato proprio per Mark Caltagirone è che gli ha mostrato una sua foto insieme alla Prati, cercando addirittura di vendergli una villa a Genzano Romano.