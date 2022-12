Belen Rodriguez, proprio di recente, è intervenuta svelando che Antonino Spinalbese potrà ricevere la fotografia della figlia Luna Marì assolutamente quando vorrà. In queste ore, anche Spinalbese ha parlato della sua ex compagna.

Antonino, chiacchierando con Wilma, Giaele e Daniele, ha svelato di essere in buoni rapporti con Belen e di non avere alcun problema a vedere la figlia quando vuole:

La verità è che tra noi è tutto ok. Sì siamo in buoni rapporti io e lei. Ci sentiamo naturalmente. Anche perché abbiamo la bambina. Luna è la mia vita. Calcolate che io fuori di qui non so stare senza mia figlia.

Al massimo sono stato 14 giorni senza vederla. Ero in una vacanza di lavoro a Ibiza. Sono tornato e non avete idea di come l’ho sbaciucchiata. Poi il giorno dopo l’ho dovuta riportare alla madre. Però non mi bastava, quindi l’ho chiamata dicendole che volevo vederla ancora un po’.

Per questo ti dico che i rapporti sono buoni e distesi, la chiamo e vedo la bambina. Avere una figlia con lei mi ha cambiato la vita. Adesso penso prima alla piccola e poi a me.

Se ho 1.500 € li spendo subito per lei e non ci penso un secondo, se devo usarli per me invece ci rifletto. Poi è cambiato tutto, esco poco, perché voglio sempre stare con lei. Già a mezzanotte vado a letto, ho cambiato anche gli orari. E non è che mi sforzo, mi viene naturale. Ormai non penso quasi nemmeno a me, nei miei pensieri c’è sempre lei, ma in tutto.