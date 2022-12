Antonino al GF Vip, Belen risponde a chi l’accusa di non fargli vedere la figlia Luna Marì

Belen Rodriguez risponde a chi, senza sapere nulla in merito, l’ha accusata di non permettere ad Antonino Spinalbese di vedere la piccola Luna Marì almeno in foto (vista la sua permanenza al Grande Fratello Vip).

“Manda una foto al padre che sta al GF Vip da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta avere, sarebbe un bel gesto per lui”, scrive una utente sotto un video che mostra Belen insieme alla figlia.

Pronto l’intervento della Rodriguez: “Nessuno lo ha mai vietato!”.

Belen ha pubblicato un video con la piccola Luna Marì svelando ai follower di avere le febbre insieme alla figlia: “Riprendendo le forze, ma qualche sorriso comincia ad uscire”, ha scritto la conduttrice de Le Iene.

Ma veramente pensate che una persona generosa ed altruista come Belen Rodriguez possa in qualche modo vietare che Antonino riceva una fotografia di sua figlia nella Casa del GF Vip?

Personalmente credo che, ormai, arriverà come regalo di Natale e, per la cronaca, sono convinta che Belen non abbia mostrato alcuna contrarietà nel fargliela recapitare.

