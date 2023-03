Antonella non va in finale al GF Vip, lo sfogo dei genitori e la reazione contro Orietta Berti: “Cantante mediocre”

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo anche per “colpa” della mancata finale andata nelle mani di Micol Incorvaia (che ha battuto pure Nikita Pelizon).

Antonella non va in finale al GF Vip: la reazione dei genitori contro Orietta Berti

I genitori e il suo staff, dopo l’esito del televoto, hanno invitato gli estimatori della figlia a non salvarla in occasione di eventuali televoti flash:

Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di un televoto flash, di NON salvare Antonella, per il suo bene.

Anche Stefano Fiordelisi ha attaccato il GF Vip pungendo Orietta Berti:

Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre). Ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene…

Antonella Fiordelisi è finita in nomination al termine della puntata di ieri sera, ma il padre ha invitato tutti a non votare più per la sua eliminazione:

Non votate. Abbiamo da completare cose importanti. Ragazzi vi invito a non votare più. Può bastare.