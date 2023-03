Oriana Marzoli non si accontenta (giustamente) dei tira e molla di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Brevi avvicinamenti e lunghe distanze stanno creando una situazione insostenibile nella Casa.

Oriana piange per Daniele al GF Vip:

“Ti chiedo il favore a te e Tavassi di dirgli che se non mi può dare quello che io ho bisogno di lasciare stare. Io non posso prendere la decisione perché dopo mi pento… Non voglio più stare così, o stai con me ma forte o non stiamo più”, ha svelato Oriana sfogandosi con Micol.

Poi ha aggiunto:

Ti giuro che sto male. Ti prego di dirglielo… mi capisci? Io non posso prendere la decisione perché dopo mi pento. Io voglio la certezza che lui voglia chiudere oppure completamente. O stai come me forte oppure non ci stiamo più. Non mi piacciono queste vie di mezzo.

Oriana Marzoli, tra le lacrime ha aggiunto:

Io ho bisogno che lui prenda la decisione, non la posso prendere io perché non so che mi succede che dopo non ce la faccio… Ti prego fagli capire che così non va e non funziona. Lo rispetto ma io non sono felice così, ok? E per questo mi arrabbio per delle cavolate perché la base non c’è. Mi manca tanto tanto tanto affetto, mi sento una scema, mi sento molto impotente se non gli andava era più facile.