Micol Incorvaia è la seconda finalista del GF Vip dopo Oriana Marzoli. Antonella Fiordelisi non ha preso bene questo risultato ed ha avuto un forte crollo emotivo costringendo i genitori ad intervenire ma anche il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa ha voluto dire la sua.

C’è stata una confraternita di insani di mente. Giorno dopo giorno si sono ritrovati e sono cresciuti. La parola chiave è “ossessione”. Si identificano da come offendono solo perché un pagliaccio ossessionato da me, mi ha dato dello stalker.

Antonella Fiordelisi è rimasta delusa dall’esito del televoto del GF Vip e scoppiando a piangere ha svelato:

Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me. Devo essere sempre giudicata. Mi sento un po’ sola.

Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite.