Questo finale di GF Vip sta prendendo una piega del tutto inedita. Dopo la puntata del reality andata in onda ieri sera, Antonella Fiordelisi ha manifestato un vero e proprio crollo. I suoi genitori sono intervenuti, in modo particolare il padre, il quale si era scagliato pesantemente contro il programma.

La mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi

Anche la mamma di Antonella Fiordelisi, la signora Milva, si è fatta sentire con parole molto dure e nel dettaglio ha deciso di scrivere una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi. Si tratta di una missiva molto lunga nella quale la donna si dice preoccupata per la salute psico-fisica della figlia. Ecco di seguito la lettera integrale:

Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia entrata il 19 settembre nella Casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella. Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari. Intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando. Detto ciò le vorrei far presente che il GF Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà. E per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent come direbbe mia figlia).

La mamma di Antonella ha proseguito sottolineando alcuni discutibili avvenimenti registrati nella Casa ed ha proseguito:

Questi attacchi continui, hanno portato, come conseguenza, ad un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato […] A ogni puntata, dunque, mia figlia veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti (ripeto solo a parole, mai aggressiva e senza parolacce alcune). Mentre per qualcuna che diceva parolacce, invece, il conduttore riservava un sorriso e una pacca sulle spalle, facendo passare in secondo piano le 78 denunce per razzismo e xenofobia (e chi siamo noi per non dare una seconda possibilità a chi è stata cacciata da altri reality?).

Dopo il riferimento anche ad Oriana – pur senza citarla – la donna ha continuato nella sua lunga lettera all’editore:

E che delusione quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione, ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere un milione di follower (?), e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione quando si permette di dirle “guadagnati la pagnotta con rispetto… come ho fatto io”, quasi a voler insinuare qualcosa… che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune.

La madre di Antonella ha concluso:

Ecco caro Pier Silvio, credo che ieri sera si sia assistito a una pagina veramente brutta di televisione. E nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è sempre stata educata. […] e che in piedi e composta in studio, deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza che raramente si sono viste in tv.

Firmato “una mamma preoccupata”.