Antonella Fiordelisi, evidentemente, non è in grado di portare avanti una relazione serena. E così, dopo aver visto il confessionale di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip, ha imposto ad Edoardo Donnamaria di avere contatti con lei nella Casa.

Antonella Fiordelisi mette alle strette Edoardo: “Chiudi con Micol!”

Io noto le persone che mi vogliono bene che sanno quanto io sia sensibile. Una persona con cui sei stato tanto a contatto mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali in cui parla di cose vostre intime, di giochi che facevi tu in macchina con lei, che la volevi ancora in vacanza questa estate a me questa cosa mi dà fastidio, mi sento mancata di rispetto e non voglio avere più nulla a che fare con Micol, per me è come se non esistesse più. Tu mi hai mancato di rispetto perché sei il primo a cui dà fastidio qualsiasi cosa… ti dà fastidio che sia venuto un mio ex reale, non come quella che hai tu in Casa, perché evidentemente è stata una scappatella come tante.

Antonella Fiordelisi ha continuato:

Quando è venuto Gianluca tu non mi hai detto niente, non mi hai detto che ti aveva dato fastidio, non esterni le tue emozioni come che faccio sempre io. Ho bisogno delle telecamere per capire come sei fatto e questa per me è una cosa grave, ok? Per me, vedere una persona che ti è stata così vicino, così cattiva e rabbiosa nei miei confronti che vuole mettere zizzania in una storia che sto vivendo io a me dà fastidio. Hai sempre speso belle parole nei suoi confronti e te l’ho fatto fare perché mi sembrava carina ma ora è chiusa. Non vorrei una persona così falsa neanche come amica, non solo come fidanzata. Non sei una persona selettiva, fattelo dire. Prima di stare con me ti andava bene qualsiasi persona, ti andava bene qualsiasi cosa. Sono gelosa, mi dà fastidio il rapporto che hai con Micol, sono gelosa!

Poi il “ricatto d’amore”:

E’ cattiva e anche invidiosa di me. Tu con una ex non ci parli, non me ne frega niente se vi volete bene. Tu con lei non ci parli. Sono tutte delle arpie, sono sempre invidiose e gelose di tutto, pure nella vita reale è così, fanno le amiche davanti e poi… Io rimango schifata dalla gente che hai frequentato. Con me ha chiuso, deve essere la ragazza invisibile da questo momento in poi. Per me la mancanza di rispetto in questo modo con una che ha frequentato il mio ragazzo… sono stata anche abbastanza forte, ma non voglio avere più niente a che fare. Lei è una bambina gelosa e invidiosa! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba, se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze eh.

Niente, Antonella Fiordelisi se non tira fuori l’aspetto fisico in qualsiasi situazione non è contenta.