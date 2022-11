Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: arriva il confronto nella notte. Dopo la puntata di ieri del GF Vip, la giovane ha compreso quali siano realmente i sentimenti per il marito e preso una decisione importante: prendere le distanze da Antonino e concentrarsi solo su se stessa.

Giaele e Antonino, il confronto dopo la puntata del GF Vip

Già nei giorni scorsi l’ex compagno di Belen Rodriguez aveva deciso di allontanarsi da Giaele avvicinandosi alla new entry Oriana Marzoli (con la quale è appena scattato il primo bacio). Ieri in puntata la De Donà ha voluto fare delle precisazioni:

Ci tengo a essere sincera e a mettere un punto. A me Antonino piace, mi è nato questo interesse in questa Casa dato anche dal gioco. Ma i sentimenti per mio marito sono altri, quello è amore. Rosico, lo ammetto, quando vedo Antonino e Oriana. Io e lui ci siamo detti delle cose importanti.

Antonino ha confermato di tenere molto a lei, tanto da aver fatto capire di essersi allontanato per il suo bene e per quello del suo matrimonio.

Dopo la puntata i due si sono appartati per un confronto che si è concluso con un abbraccio. Giaele ha commentato:

Per me questa puntata è stata importantissima. Sentire le parole di mio padre mi hanno fatto capire tutto.

La giovane ha ammesso di avere intenzione di togliersi di dosso la corazza che ha dimostrato di avere anche ieri sera:

Hai capito come sono io, ho difficoltà proprio ad aprirmi, a raccontarmi. Poi ho sempre paura che passi il messaggio che voglia fare la vittima, che voglia strumentalizzare qualcosa, quindi piuttosto che far passare quel messaggio…

Antonino l’ha interrotta commentando:

Non fila questa roba qua, sai che sono obiettivo. Finora è filato tutt’altro che quella roba lì, ok? Ora ho bisogno di mangiare…

Infine il ringraziamento della De Donà e l’abbraccio:

Grazie di avermi parlato…

Lui però dopo averla spronata ad essere più forte, poco dopo, ha trovato prontamente rifugio in Oriana, con la quale è subito scattato un bacino della buonanotte, preludio di nuove avvincenti clip.

Antonino perso ormai il blocco con Giaele per le prossime puntate,ecco,che magicamente scatta il bacino seppur giocoso con Oriana in camera,così si conquista un’altra clip. #gfivip — Alessia Nieddu (@alessita_1994) November 11, 2022

Ma come vogliono rimanere amici distanti non ho capito e forse non l’hanno capito neanche Antonino e Giaele💀 Potevano essere una dinamica super interessante con il divorzio e anche con l’arrivo di Oriana invece l’hanno ammazzata sul nascere #GFvip — letteralmente alla frutta (@marydramaa) November 11, 2022