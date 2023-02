La festa di Carnevale ha acceso gli animi di tutti gli abitanti del Grande Fratello Vip. Edoardo Donnamaria, trovandosi in disaccordo con il suo gruppo di amici Spartani, è stato mandato via dal cortiletto da Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, per questo motivo, ha preso le difese del fidanzato anche quando stava provando a confrontarsi con Luca Onestini.

Donnamaria rimprovera Antonella: faccia a faccia con Onestini

“Per me, mettersi a urlare in quel modo non è normale. Oriana, poi, mi ha detto ‘Vattene’, a me non andava di discutere, sono uscito e mi ha sbattuto la porta dietro”, ha affermato Edoardo Donnamaria.

E mentre Donnamaria cercava il confronto con Luca Onestini, Antonella Fiordelisi cercava di mettersi in mezzo fino a quando è stata zittita dal suo fidanzato: ”Non c’entri nulla, sto parlando con lui”.

Luca gli ha fatto eco: “Se vuoi lasciarci parlare senza metterti in mezzo, secondo me è meglio per come la vedo io”.

Edoardo Donnamaria, rimasto solo con Antonella Fiordelisi, ha palesato il suo disappunto:

Ci stavo parlando io, ogni parola che hai detto è servita solo a fare con Luca ulteriore polemica. Abbassa la voce, perché stiamo parlando tutti in maniera molto tranquilla. Se io sto parlando con un mio amico, tu mi fai il favore di non metterti in mezzo. Stavamo parlando in maniera tranquilla. Non ti riguarda. Da quando sei venuta, abbiamo smesso di parlare e non sono riuscito a capire il suo punto di vista perché ti sei messa in mezzo, ti chiedo per favore, se sto parlando con una persona, di non metterti in mezzo.

Pronta la replica di Antonella:

Tu sei tanto buono e credi troppo nelle persone. Prendendo le mazzate, imparerai a capire che non sono tutti come te. Ti vedo che stai male per qualcosa. Ti hanno sbattuto la porta in faccia e nessuno ti ha difeso.

Le spiegazioni di Tavassi

Edoardo Tavassi ha spiegato a Luca Onestini come stanno andando attualmente le cose tra Donnamaria e Antonella:

Il sogno di Antonella è che Edoardo sia contro di noi. Lui è legato ad Antonella e vede che adesso è felice per questa roba qua, se dovesse esserci un ricongiungimento con noi, lei sbroccherebbe perché è tornato. Lui, adesso, litigherebbe con lei se facesse pace con noi. Lei affossa Edoardo per emergere. Se non litiga con gli altri, litiga con lui.

Micol Incorvaia ha aggiunto:

Antonella recita dalla mattina alla sera, il suo ruolo è creare drama. Una persona così, fuori da qui, è una persona infrequentabile.

La Murgia ha concluso:

Sono piena, trovo tutto molto ridicolo. Se Edoardo voleva parlare per chiarire, poteva chiedere ad Antonella di non mettersi in mezzo. Non vedo l’ora che si veda tutto, in modo che molta gente possa essere messa al suo posto. Si vedranno le immagini e le immagini parleranno.