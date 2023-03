L’uscita di scena di Edoardo Donnamaria dalla Casa del Grande Fratello Vip ha totalmente aperto gli occhi di Antonella Fiordelisi che si è ritrovata pazza d’amore tanto da indossare i suoi boxer e palesarlo a Tavassi che l’ha bonariamente presa in giro.

Antonella annusa le mutande di Donnamaria: l’ironia di Tavassi

“Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare”, ha affermato Antonella dopo aver sentito le urla di Donnamaria dietro le mura della Casa del GF Vip.

“Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui dentro sia nata una storia così, è una delle cose più vere e belle che io abbia mai provato”, ha continuato la Fiordelisi.

Antonella ha mostrato i boxer di Edoardo facendoli annusare a Tavassi e Onestini: “Sanno di merluzzo”, ha concluso il fratello di Guendalina strappando una risata alla Fiordelisi.

Edoardo urla fuori dal GF Vip