E’ prevista per questo mese la biografia non autorizzata su Anthony Bourdain, ultimo compagno di Asia Argento morto suicida nel giugno del 2018. Pochi giorni prima, gli ultimi messaggi con Asia, con la quale aveva avuto una storia tormentata negli ultimi due anni della sua vita.

Anthony Bourdain e la sua autobiografia non autorizzata

Nei giorni scorsi il New York Times ha anticipato alcuni passaggi della biografia “non autorizzata” dal titolo Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain, scritta dal giornalista Charles Leerhsen, in uscita negli Usa da Simon & Schuster l’11 ottobre prossimo.

Il fratello dello chef morto suicida ha definito il libro “fiction diffamatoria” e ad intervenire è stato anche l’agente di Bourdain che ha chiesto a gran parte dei suoi amici e collaboratori di non parlare con il giornalista. Quest’ultimo tuttavia avrebbe avuto accesso al computer ed al telefono di Bourdain.

Questo gli ha permesso di citare nella biografia lunghi scambi di messaggi, mail, e perfino la cronologia del browser (nelle ultime ore di vita, quando Asia Argento non voleva comunicare con lui, cercò su Internet il nome di lei “centinaia di volte”).

I messaggi con Asia Argento

Cinque giorni prima del suicidio di Anthony Bourdain, Asia Argento fu fotografata a Roma con un altro uomo. “Bene. Non sono geloso. Non sei una mia proprietà. Sei libera. Come ho detto. Come ho promesso… Ma sei stata sconsiderata con il mio cuore. Con la mia vita”, scriveva lo chef. “C’è qualcosa che posso fare?”, avrebbe chiesto. “Smetterla di rompermi le palle”, la replica di Asia. “Ok”, avrebbe aggiunto Bourdain.

Un passaggio, questo, che ha rigettato Asia Argento al centro delle critiche: l’attrice ha postato una foto sul suo Instagram con una maglietta raffigurante il culturista Ronnie Coleman con la frase “Stop Busting My Balls” (smettila di rompermi le palle) sovrapposta.