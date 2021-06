Volano stracci tra Asia Argento e Francesca Fagnani dopo la puntata di Belve che le aveva già viste confrontarsi senza esclusione di colpi. Il nuovo attacco dell’attrice romana, adesso, arriva dai social.

Colgo l’occasione per precisare che hanno tagliato le mie risposte dopo che le avevo detto ‘rompipalle, tignosa’ – avevo aggiunto ‘lei è una di quelle persone che chiedono alle donne violentate: come era vestita? Perché non è scappata? Poteva dire no’. Le ho anche detto che non dovevo risponderle perché lei non era un giudice… per parlare di argomenti così delicati ci vorrebbe almeno un po’ di preparazione, di deontologia giornalistica. Passo e chiudo.