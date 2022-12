Quest’anno al GF Vip al posto del più croccante armadio-gate dei tempi di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è esploso il meno interessante anta-gate. Protagonista indiscussa è Antonella Fiordelisi che nei giorni scorsi ha lamentato di non avere nessuna anta disponibile per i suoi vestiti, accusando alcuni Vipponi – tra cui Daniele, George e Attilio – di averne più del dovuto.

Anta-gate al GF Vip: Daniele sbugiarda Antonella

Antonella avrebbe anche incluso Micol in questa ingiustizia, spiegando di essersi fatta sua portavoce: “L’ho fatto per Micol che aveva tutti i vestiti a terra”. Oriana, tuttavia, aveva poi svelato che Antonella aveva occupato l’anta senza condividerla con Micol.

Un fatto che avrebbe fatto adirare ancora di pià Daniele che in puntata aveva detto: “Certo che l’ha già presa perché alla fine l’anta non era per Micol ma era per lei”.

Nel pomeriggio di oggi, dopo la puntata del GF Vip, Daniele è tornato a parlare del famoso anta-gate con Antonino, al quale ha svelato la verità su quanto accaduto, ‘smascherando’ la Fiordelisi:

Sai cosa mi ha detto prima Giaele? Che nella camera di là Antonella ha il suo armadio perché le robe gliele ha messe dentro Oriana. E io mi ricordo dall’inizio, che ne parlavo con Elenoire, che ad Antonella dicevo “ma la tua roba la lasci lì?”. E lei mi aveva risposto che le era più comodo avere i vestiti nella valigia. Quindi, alla fine della fiera è successo che io ho liberato la mia mezza anta che avevo dall’inizio con Edoardo Donnamaria. Quell’anta lì ce l’ha mezza Edoardo e mezza Antonella. In più, lei si è presa l’anta che ha liberato George e quella dell’altra camera. In tutto ciò Micol ha ancora i vestiti per terra, per farti capire quanto le interessava dell’anta per Micol!