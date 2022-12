Dopo la puntata dello scorso lunedì del GF Vip, Ginevra Lamborghini era stata spedita in albergo per sottoporsi alla quarantena in vista del suo ritorno nella Casa. Ieri sera però, è giunto il colpo di scena: l’ex Vippona, attesa per lunedì prossimo, forse slitterà il suo ingresso. Il motivo? Colpa del Covid. Eppure secondo i malpensanti social ci sarebbe una sfortunata coincidenza troppo bizzarra che coinvolgerebbe anche Antonino Spinalbese.

Ginevra Lamborghini ha il Covid ma non tutti ci credono

E’ stato il padrone di casa, Alfonso Signorini, ad annunciare ieri sera, in diretta al GF Vip, la positività al Covid da parte di Ginevra Lamborghini:

Come ho fatto a prendere il Covid? Non lo so! Adesso sono in ripresa. Ho passato lunedì male male, martedì male malissimo, mercoledì male tendente al boh non si sa, ieri già un po’ meglio, oggi bene.

La spiegazione di Ginevra però non avrebbe convinto pienamente molti utenti di Twitter che hanno sottolineato come lo scorso lunedì fosse serenamente in puntata. E’ possibile comunque che il malessere sia giunto successivamente.

Ma a suscitare i maggiori dubbi sarebbe stata la strana coincidenza relativa all’annunciata uscita di Antonino per sottoporsi ad una piccola operazione chirurgica. Una sfortunata congiunzione astrale che farebbe saltare in tal modo anche il loro attesissimo incontro.

Ginevra ha infatti fatto sapere che per questioni legate alla promozione del nuovo singolo potrà restare in Casa solo una settimana. Ma c’è da dire che aveva anche fatto sapere a Casa Chi di non avere in sospeso solo un discorso con Antonino ma anche con altri concorrenti, sebbene sia quello con Spinalbese l’incontro più atteso fai “Gintonic”.

Anche in questo caso, dunque, non potevano mancare le presunte teorie complottiste ma tutto potrebbe concludersi nel migliore dei modi nei prossimi giorni.

Prima quando hanno detto che Ginevra ha il covid sull # ufficiale dicevano che Antonino sarebbe uscito per farsi operare e che devono far slittare l’entrata di Ginevra — Alexandra.19 (@MirelaA12690273) December 11, 2022

Sono arrivata tardi quindi fatemi capire: Ginevra durante la quarantena FORSE ha preso il covid e CASUALMENTE dovrà ritardare il suo ingresso che sempre MOLTO CASUALMENTE combaciava con la temporanea uscita di Antonino?🤡 ACCIPIGNA QUANDO SI DICE IL CASO ED IL TEMPISMO#GFvip pic.twitter.com/ZHuXQkVkwm — ► OrionChaos .✨🐴✨ (@OrionChaos) December 10, 2022

Che poi stavo pensando a Ginevra che si becca, guarda un po’, il Covid e non può entrare in casa proprio quando Antonino non c’è. “Lunedì stavo malissimo”, il lunedì in questione: #gfvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/u7o6SYFVMV — Moltoinnamorati. ❤️ (@crispyfede1) December 11, 2022