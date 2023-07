Fiori d’arancio per Annalisa e Francesco Muglia, che da giovedì scorso sono ufficialmente marito e moglie. La cantante si è sposata in gran segreto, con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data inizialmente resa nota dal gossip nazionale. Non il primo luglio a Tellaro, bensì il 29 giugno ad Assisi. Oggi, tuttavia, la coppia continuerà a festeggiare in vista del rito civile che si terrà in Liguria alla presenza di svariati amici appartenenti al mondo della musica e della tv.

Annalisa e Francesco Muglia sposi, ecco come si sono conosciuti

Se ad Assisi la coppia di neo sposi ha deciso di concedersi una festa intima, per circa 80 persone tra amici e familiari, quella di oggi sarà la ciliegina sulla torta. Finora, tuttavia, il loro matrimonio è stato all’insegna della riservatezza e della discrezione. Finora la relazione tra Annalisa e Francesco si sarebbe svolta tra le quattro mura della casa di lei, in Porta Venezia a Milano e la casa a Genova dove Francesco, dirigente di Costa Crociere, ha una base logistica.

Secondo il quotidiano Il Messaggero, i due si sarebbero conosciuti proprio grazie ad un vento sulla Costa e la madre di lui avrebbe avuto un ruolo decisivo:

Lui, che si occupa di marketing e gestisce i concerti sulla nave durante il Festival di Sanremo, aveva voluto proprio Annalisa ospite per il varo di una delle imbarcazioni più importanti. Fonti vicine alla coppia romanticamente raccontano che sia stata la madre di lui, fan di Annalisa fin dai tempi del talent Amici, ad averla segnalata al figlio e tessuto le sue lodi dopo il loro primo incontro.

Ma ci sono anche altre voci che attribuirebbero, sempre romanticamente, la canzone Bellissima di due anni fa proprio come una dedica di Annalisa al suo neo marito: “Insieme solo dentro casa che senso ha, di me non parli con nessuno e non me lo merito, il tuo modo di dire le cose che sesso fa, mi sto impegnando ad essere più elastica”.