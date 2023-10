Anita Oliveri è la concorrente più controversa di questa edizione del Grande Fratello. Certamente non si può dire che la benevolenza sia la sua dote maggiore e, proprio per questo motivo, da noi di Blog Tivvù il suo appellativo è “Miss Simpatia”, non me ne vogliate.

Anita Olivieri pronuncia un termine omofobo al Grande Fratello? Il video “incriminato”

In queste ore sta anche girando sui social un video dove si vede Anita pronunciare un termine apparentemente omofobo: “Comunque ho battuto tutti e quattro questi froc*”, sembrerebbe affermare la concorrente del Grande Fratello.

Personalmente sento: “Comunque ho battuto tutti e quattro questi mosci” mentre altri dicono che abbia esclamato: “flosci”: voi cosa ne pensate?

La frase omofoba di Anita rivolta agli altri inquilini maschi è inaccettabile. Tra l’altro pare abbia una relazione con uno degli autori. — Maria Callas (@EmanueleP73) October 26, 2023

Raga se la parola è quella è da squalifica. Purtroppo io non riesco a sentirla bene #GrandeFratello — Sean (@biagio1667) October 25, 2023