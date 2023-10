Anita Olivieri al Grande Fratello gode della protezione di un autore? Alcuni utenti dei social non avrebbero dubbi. E’ quanto emerso dopo un presunto discorso in codice avvenuto in queste ore tra la gieffina e Rosy Chin.

Le frasi scandite da Anita non sono affatto passate inosservate al popolo dei social, che ha prontamente avanzato una ipotesi fantasiosa: e se il discorso in codice fosse rivolto ad un autore. Ecco cosa ha detto a Rosy:

Sono film mentali miei. Magari a lui dà fastidio di Mirko o di Vittorio. Scherzo, non è così, però questo è stato il mio film. Ne abbiamo parlato. Non sapevo a che altro aggrapparmi. L’importante è che è domani. Se domani no, per come l’ho sentito oggi…Io gliel’ho detto, lui mi vede tutti i giorni in qualunque veste, non è detto che gli piaccia in tutte le vesti…