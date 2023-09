Anita Olivieri, oggi al Grande Fratello, lavora nel marketing, dove si occupa di comunicazione e brand, ma non tutti forse sanno che in passato è stata la protagonista di uno spot tv. Stiamo parlando di molti anni fa, esattamente del 1999, quando Anita fece la sua prima comparsa televisiva.

Anita Olivieri testimonial della Pampers

A rendere noto questo retroscena su Anita Olivieri è stata Annie Mazzola durante il GF Party, sebbene già nei giorni scorsi la stessa gieffina lo avesse detto in Casa, come sottolineato da alcuni utenti su X/Twitter:

Anita che ha appena detto di essere stata testimonial della Pampers da piccola, quotidiana normalità.

ANITA CHE DA PICCOLA HA FATTO LA PUBBLICITÀ DELLA PAMPERS ⚰️⚰️⚰️ #GF — 🤍Happiness🦋 (@Martina44430343) September 15, 2023

anita che ha appena detto di essere stata testimonial della pampers da piccola, quotidiana normalità — cori (@tralashando) September 15, 2023

Proprio così: la giovane esperta di marketing, cresciuta tra la madre e la nonna, non sarebbe affatto nuova alle telecamere, in quanto nel 1999 rappresentò il volto della pubblicità Pampers. Il video in questione è stato caricato su Instagram dalla stessa gieffina nell’ottobre 2018.

C’è chi continua a stupirsi del fatto che la maggior parte dei concorrenti “Nip” abbiano già avuto esperienze col mondo dello spettacolo o abbiano amicizie con volti noti.

E’ pur vero che Signorini ha promesso un GF più semplice, con un ritorno alle origini, ma difficilmente troveremo un concorrente del tutto disinteressato alle telecamere, o non starebbe in una Casa ripresa (quasi) 24 ore su 24.