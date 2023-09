Angelica Baraldi nel mirino dei social per via di una frase nei confronti di Grecia Colmenares durante la spesa settimanale nella Casa del Grande Fratello: cosa è successo? Scopriamolo insieme!

Angelica rifiuta una richiesta di Grecia e scoppia il caos: “Questo è razzismo!”

I concorrenti del Grande Fratello questa mattina si sono riuniti per organizzare la spesa settimanale. Angelica Baraldi ha rifiutato una richiesta di Grecia Colmenares raccontandosi con le altre vippone:

L’attrice venezuelana ha chiesto alla Baraldi di aggiungere della gelatina alla lista della spesa. Una richiesta che Angelica ha rimandato al mittente: “Grecia mi dispiace ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate. Non c’è”.

Dopo aver rifiutato la richiesta di Grecia, la gieffina ha fatto presente di aver inserito nella spesa settimanale mandorle, noci e albumi per la sua colazione.

Il popolo dei social, naturalmente, non l’ha presa bene: ecco il VIDEO.

E quindi la Rosy ha smesso con le sue battaglie riguardo l’integrazione? Angelica incommentabile. #grandefratello pic.twitter.com/I8cFWUEJBp — Lalla (@Lalla84455247) September 19, 2023

La scheda di Grecia

Grecia Colmenares è una star delle telenovelas, nelle quali inizia a lavorare già all’età di 13 anni.

Nel 1981 è protagonista della soap Rosalinda, ma la ribalta internazionale arriva con Topazio, soap trasmessa anche all’estero e che in Italia la fa conoscere al pubblico di Rete4. Tra i suoi successi anche Milagros e Manuela (Telegatto 1992). Nel 2019 ha partecipato anche alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ha un figlio.