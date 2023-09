Stefania Orlando, ospite di Casa Chi, ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello prendendo le difese di Beatrice Luzzi dopo i battibecchi continui con Rosy Chin, la chef del loft di Cinecittà.

Beatrice mi piace molto. Ho visto la diatriba con Rosy… e la Luzzi ne esce totalmente vincitrice. L’altra che si è presa questo ruolo di badante della casa: ma chi te l’ha chiesto? Prima fai le cose e poi nessuno deve accettarle a tutti i costi.

Anche noi avevamo Maria Teresa Ruta che faceva tutto per tutti e veniva puntualmente nominata. Non significa che se cucini per tutti nessuno ti nomina, non devi rimanerci male. E comunque tutti siamo in grado di farci un piatto di pasta quindi non abbiamo bisogno della badante. Perché poi lei decide quello che si mangia e quando… ma che pizza ragazzi, dai!