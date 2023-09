Al Grande Fratello si possono prendere delle brutte cantonate. E’ successo a Paolo Masella, il giovane macellaio convinto che Giselda Torresan si sia presa una cotta per lui. Per questo avrebbe deciso di nominarla, per non darle delle false speranze (!).

Paolo Masella e la cantonata al GF: cosa pensano Giselda, Cesara e Ferruzzi

Paolo Masella sarebbe così preso da sé stesso, da essere convinto che il mondo sia ai suoi piedi. O che almeno Giselda lo sia. E così si è autoconvinto che lei si sia innamorata della sua beltà (per carità, è un bel ragazzo, ma anche meno):

Ho iniziato a pensare ci fosse malizia da parte sua. Mi è suonato un campanellino d’allarme, non mi andava di far credere cose che non c’erano. Noto che quando passa mi guarda. Evito la possibilità che si invaghisca. Non voglio che si illuda o che si crei qualcosa che non c’è. Sarò delicatissimo.

Tutto è partito dalla nomination di Paolo… con una motivazione ben precisa che fa riferimento a Giselda. Ma dopo il loro confronto… 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/yrfJAvLcYh — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2023

E così è stato: si è recato da Giselda, le ha detto di essere bellissima ma di non illudersi. Lei, di contro, in confessionale è stata molto chiara:

Non so cosa possa aver immaginato, magari si è messo in testa che io sia innamorata di lui. È fuori di testa. Pensa che a me piaccia lui.

Ma non scherziamo! Giselda è innamorata di un solo uomo e questo risponde al nome di Mauro Corona.

stia pensando in realtà#grandefratello pic.twitter.com/zKxG4Xg0Do — trashbiccis (@trashbiccis) September 18, 2023

Tuttavia, a contestare le gesta di Paolo Masella è stata anche l’opinionista Cesara Buonamici, che dallo studio ha commentato:

Giselda non è sciocca. Paolo mi sembra un pochino preso da sé, ha parecchia considerazione di sé stesso. Questo lo porta a dare dei giudizi un po’ affrettati. Paolo in questa cosa ha preso una boccata, un bel colpo in viso. C’è un po’ troppa vanità.

E non sarebbe la sola: anche un’ex Vippona, Elenoire Ferruzzi, si è espressa in maniera critica nei confronti del giovane gieffino.