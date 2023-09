Anita bestemmia in diretta al Grande Fratello? Ecco il video incriminato

Durante la terza puntata del Grande Fratello si è parlato di una presunta bestemmia (in diretta) da parte di Anita Olivieri sorpresa da Alfonso Signorini mentre si trovava in confessionale in attesa di essere interpellata.

Anita, che è stata chiamata in confessionale per le nomination, sembra aver sfiorato una bestemmia o almeno questo è quello che dicono sui social gli estimatori del Grande Fratello. Tuttavia, Alfonso Signorini ha sorriso e ha evitato di affrontare la questione in modo serio.

L’impressione generale sembra essere quella di evitare qualsiasi polemica che possa portare a un caso mediatico, mantenendo un basso profilo su ogni possibile infrazione.

Personalmente non sento alcuna bestemmia: voi cosa ne pensate? Ecco il video incriminato.

alfonso: “anitaaa”

anita: “ ‘ORCODIO CHE COLPO ”

trovo vergognoso BESTEMMIARE in questa maniera in prima serata su canale 5 davanti al conduttore @GrandeFratello @Pontifex_it #gf #grandefratello pic.twitter.com/HKXVud66HS — (@ruffi4no) September 19, 2023

La scheda della concorrente

Anita Olivieri ha 26 anni, è romana e vive a Formello (Roma). Laureata, triennale e magistrale, e con un master in Marketing, ha spesso lottato contro il pregiudizio di essere considerata solo una ragazza carina, bionda e con gli occhi azzurri.

Per mantenersi agli studi ha fatto mille lavori, sa di essersi guadagnata tutto da sola e pretende rispetto per questo. Attualmente lavora in un’azienda del settore automobilistico occupandosi di comunicazione ed eventi. È molto legata a suo fratello.