Faccia a faccia tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia al Grande Fratello Vip. Durante l’ultima diretta, la ex coppia ha parlato del loro rapporto confermando alcuni litigi pesanti, mani addosso e piatti lanciati.

Andrea Maestrelli, la Murgia mostra la sua verità al GF Vip

“Mi dispiace, le cose sono andate già troppo oltre per i miei gusti. Posso non avere una grande stima di Nicole come donna, ma l’ho conosciuta anche come madre e come amica e ho un’alta considerazione di lei in quel senso”, ha esordito Andrea Maestrelli.

Poi ha aggiunto:

Vorrei la conosceste indipendentemente da quello che è successo tra me e lei quest’estate. Purtroppo la cosa è uscita. Io non avrei mai tirato fuori la storia dei piatti o che si è innamorata di un altro. Nel corso di una discussione, le è scivolato un piatto e mi è volato addosso, mi sono tagliato. Se sono finito in ospedale? Sì.

Signorini ha confermato che l’indiscrezione è uscita fuori proprio per merito di Maestrelli con il codice Snap (di cui vi abbiamo parlato in precedenza).

La Murgia, quindi, è intervenuta:

Sul piatto è vero, è andato a farsi mettere uno, due punti, per il piatto che si era spaccato. Se lo menavo? Ti parlo di uno spintone in discussioni accesissime o gli ho dato uno schiaffo, dopo provocazioni o offese. La cosa dell’ospedale non la so. Se vuole farmi passare come una persona violenta, va benissimo. Io voglio tutelare chi c’è fuori e anche lui stesso, perché ho conosciuto la sua famiglia e mi ha trattato sempre benissimo, non voglio dire altro. Mi assumerò le responsabilità di quello che lui dice.

Anche Andrea ha messo un punto alla discussione:

Quello che doveva essere risolto, l’ho risolto fuori. Non devo sminuire Nicole per elevare me. Oggi ci rispettiamo. Quando dico che mi menava intendevo questo, schiaffi, spintoni.

Durante il blocco pubblicitario, la Murgia si è sfogata con Edoardo Donnamaria mostrando una verità un po’ differente da quella uscita in diretta e lasciando intendere di aver picchiato Andrea dopo aver ricevuto uno schiaffo da lui.

Donnamaria, ha aggiunto:

Hai fatto una cazzata enorme. E’ come se vai in tribunale e ti denunciano per violenza e tu non dici che hai dato un cazzotto ma quell’altro l’ha dato prima a te… è un esempio calzante. Se non lo dici ti becchi la condanna Nicole, per me è fuori di testa ‘sta roba.