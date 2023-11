Che fine ha fatto Simone Galluzzo? L’allievo di Amici 23 non era presente nel corso dell’ultima puntata facendo mormorare non poco il popolo dei social. Tra gli altri “misteri” del giorno, anche Elena D’Amario “nuda” al termine di una coreografia.

Amici 23, Simone “sparisce” ed Elena D’Amario rimane “nuda”

Simone non era presente in puntata, tuttavia un video pubblicato sui canali social del talent show, mostra anche Simone (con il vestito rosso) insieme al resto degli allievi di Amici 23: che fine ha fatto poi?

SCUSATE MA QUELLO VESTITO DI ROSSO È SIMONE

PERCHÉ CAZZO NON C’ERA IN PUNTATA ALLORA#amici23 pic.twitter.com/rW2NdTlpGa — gio | un po’ di te (@imgiorgjaw) November 12, 2023



Simone era assente perché Emanuel Lo ha sospeso la sua maglia durante il daytime e, proprio per questo motivo, il suo banco è in “pausa” per capire cosa fare.

Elena D’Amario, secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, sarebbe rimasta “nuda” al termine della coreografia con Umberto.

Questo, come avete avuto modo di notare, non è accaduto.

La ballerina si è “svestita” durante il ballo ma faceva chiaramente parte della coreografia e senza dubbio non è rimasta nuda.