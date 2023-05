Amici 22, semifinalisti con il Covid: ecco i due allievi che lo avrebbero preso e come stanno

Tempo di semifinale per Amici 22. Nella scuola del talento si avvicinano inesorabilmente le ultime battute in attesa di decretare il vincitore che verrà proclamato domenica 14 maggio. Nel frattempo, due allievi stanno facendo i conti con il Covid.

Amici 22, semifinale: ecco gli allievi che hanno preso il Covid

La notizia è stata lanciata in anteprima da Dagospia, facendo ipotizzare pure un possibile slittamento della registrazione della semifinale: “Flash! Amici 22 col Covid. Due concorrenti del talent show sono risultati positivi. La puntata di questa sera andrà regolarmente in onda su Canale 5 perché registrata giovedì scorso. Slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio”.

Ed invece, per quanto riguarda questo aspetto, pare che la registrazione della penultima puntata di Amici 22 prenderà regolarmente vita il prossimo giovedì 4 maggio.

AMICI NEWS ultima registrazione

GIOVEDÌ 4 MAGGIO #AMICI22 — (@gossiptv__) April 30, 2023



Nel frattempo, pare che i due allievi con il Covid siano Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. A quanto pare entrambi stanno bene e non hanno avuto alcuna complicazione.

Mattia e Maddalena sarebbero i due allievi ad aver contratto il COVID…#Amici22 — ☆ (@AmiciNotizie22) May 1, 2023



Per quanto riguarda Maddalena, invece, in queste ore è uscito un pettegolezzo riguardante il suo ipotetico nuovo fidanzato!