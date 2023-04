Amici 22: Maddalena Svevi è fidanzata? Dopo la breve love story con Mattia Zenzola, a quanto pare la ballerina del serale potrebbe essersi innamorata di un giovane collega.

Amici 22, Maddalena Svevi fidanzata con un ballerino? L’indiscrezione

Lui si chiama Nicholas Borgogni, ballerino e breaker di 21 anni che ha appena finito di lavorare per il corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, show andato in onda su Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Prima del programma della Carlucci, proprio Nicholas ha fatto parte del corpo di ballo di The Voice, talent show andato in onda sempre sull’ammiraglia di Casa Rai.

Proprio in queste ore è andata in onda la settima puntata del serale di Amici 22 e Maddalena Svevi, finita in ballottaggio, si è salvata andando dritta in semifinale.

