Sabato 29 aprile è andata in onda la settima puntata del serale di Amici 22 che ha visto l’eliminazione di Cricca dopo essere finito al ballottaggio finale insieme ad Aaron.

Proprio poco prima di scoprire le sue “sorti”, il buon Giovanni ha affrontato il ballottaggio che ha decretato l’eliminato provvisorio della puntata. Oltre a Cricca c’era anche Maddalena e, proprio per questo motivo, la conduttrice sarebbe dovuta essere imparziale in quel momento.

Ed invece questa cosa non è accaduta.

Maria De Filippi ha abbracciato Cricca e poi gli ha anche dato un affettuoso bacio in testa cercando di tranquillizzarlo (anche Maddalena era piuttosto agitata).

Il gesto di Queen Mary è stato condannato dal web e c’è chi l’ha accusata di essere poco professionale: voi cosa ne pensate?

è bruttissimo vedere maddy abbracciarsi praticamente da sola e maria abbracciata a cricca in un momento così.. vieni qui maddy ti abbraccio io❤️‍🩹 #amici22 pic.twitter.com/bLI0GmCYzM

Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci… Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre.