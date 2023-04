Amici 22, due professori non saranno riconfermati: ecco di chi si tratta

In attesa della settima puntata del serale di Amici 22 che andrà in onda sabato 29 aprile, a quanto pare due attuali professori, secondo ciò che riporta TVBlog, non verranno riconfermati.

Stando a quanto ci risulta, sarebbero in uscita almeno due professori su sei. Si tratterebbe, in primis, di Raimondo Todaro, che quasi sicuramente non verrà riconfermato. Nell’edizione numero 23 di Amici, inoltre, potrebbe non esserci Arisa. In questo caso, però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante che preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera da interprete (tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi).

Proprio per quanto riguarda Arisa, proprio la cantante nel corso della finale di Amici 22 che andrà in onda domenica 14 maggio, presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo singolo:

Un brano struggente che sarebbe stato ispirato dalla storia d’amore vissuta (e poi finita) con Vito Coppola, l’affascinante ballerino con il quale ha fatto coppia – vincendo la gara – a Ballando con le stelle 2021.