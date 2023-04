Amici 22, settimana puntata 29 aprile: cambiamenti in vista? Lo scorso 30 agosto Giulia Pauselli è diventata mamma per la prima volta di Romeo Maria. A distanza di pochi mesi la ballerina è tornata al talent con il suo ruolo di professionista.

Amici 22, Giulia Pauselli costretta a fermarsi: ecco per quale motivo

Giulia Pauselli è tornata alla danza ricevendo una splendida accoglienza da parte degli estimatori di Amici. Purtroppo, un recente incidente di percorso ha cambiato i piani e sta costringendo la ballerina ad un riposo forzato:

Happy International Dance Day.

Vorrei sicuramente celebrare questa giornata in maniera diversa ma mi tocca un riposo forzato!

Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : “the show must go on” qualsiasi cosa succeda.

Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile.