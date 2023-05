Amici 22, il concerto di Rock in Roma in Tv: ecco dove e quando vederlo

In attesa di scoprire il vincitore di Amici 22 – uno tra Isobel, Wax, Angelina e Mattia – i fan del talent show potranno presto vedere i loro beniamini il concerto di Roma con protagonisti tutti i finalisti.

Amici 22, il concerto di Rock in Roma in Tv

I ragazzi di Amici 22 saranno i protagonisti di uno degli eventi più attesi dell’estate romana. Il prossimo 11 giugno, infatti, saranno chiamati ad esibirsi in un concerto esclusivo all’Ippodromo delle Capannelle in occasione di Rock in Roma 2023.

Chi non potrà essere presente per assistere dal vivo le performance degli ex allievi di Amici 22, niente paura: come anticipato da TvBlog.it, infatti, il concerto di Roma sarà trasmesso in prime time su Italia 1 pochi giorni dopo, ovvero il prossimo 15 giugno.

Come poter assistere al concerto di Rock in Roma? Basterà acquistare ‘Full out‘, la compilation con gli inediti dei cantanti. I dettagli ulteriori saranno comunicati sui canali social e sul portale di WittyTv.