Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello. L’atleta si è mostrato al fianco di Alfonso Signorini sul profilo del reality show, così come potete vedere nel video in chiusura del nostro articolo.

“Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d’un fiato: Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello!”, si legge sul profilo ufficiale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’atleta entrerà nella Casa ma solamente ad una condizione:

Ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti. Il campione olimpico punta a qualificarsi per i Giochi di Parigi del 2024.

Per il Grande Fratello Vip un inizio da oro olimpico, quello che Schwazer ha vinto a Pechino nel 2008 nella 50 km di marcia. E che sogna di poter riconquistare dopo le molte vicissitudini passate per il caso di doping che lo ha visto coinvolto nel 2012 e poi nel 2016, quest’ultimo un caso molto controverso e che per molti sarebbe stato figlio di una manipolazione delle provette.

Adesso Schwazer, a 40 anni, punta a prendersi la sua rivincita, ottenendo una qualificazione per le prossime Olimpiadi che sarebbe clamorosa. Ma per farlo non può interrompere gli allenamenti che sta facendo. Per questo Alfonso Signorini gli ha garantito che potrà proseguire nel suo programma.